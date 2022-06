AVIS DE DECES - Monsieur Michel MAURICE

SAINT-LOUP-GÉANGES



David et Martine Maurice,

Virginie et Jérémy Haberthür,

ses enfants ;

Kévin, Lou-Anne, Nolan, Lenny,

ses petits-enfants ;

et sa famille

vous font part du décès de

Michel MAURICE

survenu le 15 juin 2022,

à l'âge de 67 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le 21 juin 2022 à 14h30, en l'église de Saint-Loup-Géanges suivies de l'inhumation au cimetière du village.