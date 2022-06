Communiqué : Félicitations de Marie Mercier à Josiane Corneloup

"Le sénateur Marie Mercier félicite Josiane Corneloup pour sa très large réélection comme députée de la 2e circonscription de Saône-et-Loire

Josiane est une élue enracinée dans notre territoire. Elle connaît les préoccupations des habitants du Charolais Brionnais pour avoir été maire de sa commune et continuer d’exercer son mandat de conseillère départementale de Charolles.

Au sein de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Josiane a démontré tout le long de son premier mandat combien lui tenaient à coeur les grands enjeux de notre société.

Sa réélection avec 66% des voix est une reconnaissance pour tout le travail accompli au service de notre département et de notre pays, et le témoignage d’une grande confiance en ces temps troublés.

Je sais, pour bien la connaître, qu’elle va poursuivre sa mission avec la même détermination que jusqu’alors."

Marie Mercier

Sénateur de Saône-et-Loire

Secrétaire du Sénat

Membre de la Commission des lois

Maire honoraire de Châtenoy-le-Royal