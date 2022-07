Le groupe « No Name » était en concert auprès des ‘Bikers’ lors de la fête de ‘l’Indépendance Day’ chez Harley Davidson !

Le photoreportage info-chalon.Com

Samedi 2 juillet 2022, à partir de 14 heures, avait été organisé sur le Pôle Moto, plus précisément chez Harley Davidson, 9 rue des Loches à Sevrey, un grand rassemblement de bikers pour fêter l’événement de « l’Indépendance Day ».

De nombreuses animations avaient été mises en place : Lancer de Haches, petite ballade entre amis… ainsi qu’à partir de 16 heures, le concert du groupe chalonnais ‘No Name’.

Info-chalon était présent lors de la représentation de ce groupe aux influences Pop Rock, composé, de Thierry (Bass), Arnault (guitare électrique), Florent (guitare électrique), Fabien (Batterie) et d’Isabelle (chant).

Une nouvelle fois, le groupe a enchainé avec succès son répertoire composé des tubes (Billy Idol « Rebel Yell », Lenny Kravitz « Are You Gonna Go My Way », Niagara « J’ai vu »…). De bons musiciens, une chanteuse qui assure, le groupe No Name a su faire vibrer le public venu nombreux.

Info-chalon remercie l’ensemble des ‘bikers’ qui ont accepté de se faire photographier et les organisateurs pour leur accueil.

