Le Groupe ‘Sioban’ assure le dernier concert de l’été « Ballades à Chalon »

Dans le cadre des temps forts de l’agenda culturel de l’été, ‘Ballades à Chalon’ qui mélange la musique avec le patrimoine de la ville, événement porté conjointement avec les Sociétés de la Fédération Musicale de Saône et Loire, Le Grand Chalon, la Ville de Chalon et l’association Rondes de Nuit, avait été programmé dimanche 3 juillet à partir de 11 heures, place de Beaune à Chalon-sur-Saône, le concert du groupe ‘Sioban’ aux influences folk-rock.

Info-chalon était présent lors de la représentation de ce groupe qui vient de Tournus pour certains et du mâconnais pour d’autres, composé de Céline (violon et chœur), Charlie (piano et chœur), Cédric (chant, guitare électrique, acoustique et basse) et Walter (son).

Le quatuor a enchainé avec succès son répertoire à la plus grande joie du public présent.

