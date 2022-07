Serge Diserens, vigneron à Villeneuve, sacré une nouvelle fois Champion du Monde avec son Chasselas 2021

Clin d’œil à ce vaudois, amis de nombreux chalonnais et fidèle lecteur d’info-chalon !

Serge Diserens, vigneron, situé Domaine des Moines, 9 route des Moines à Villeneuve (Suisse) a été champion du monde avec son père Norbert en 2016 en représentant la Suisse avec son vin une Syrah valaisanne ‘Terra Solis’ de millésime 2012 parmi 23 pays concurrents et 374 vins représentés.

Le vigneron vaudois qui vient d’une famille de vignerons depuis 1891, vient de récidiver le 24 juin 2022 à Aigle dans le Chablais Vaudois, en décrochant le titre de Champion du Monde en catégorie « Jeune Millésime » en présentant son ‘Chasselas Les Moines’ qu’il produit.

Le viticulteur suisse s’impose face à 522 concurrents venus du monde entier et après délibération d’un jury de 97 dégustateurs dont la moitié d’étrangers. Le villeneuvois de 45 ans remporte donc son 2ème titre de Champion du Monde, d’un concours supervisé par l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) et organisé par le secrétaire général du Mondial du Chasselas, monsieur Claude-Alain Mayor.

J.P.B