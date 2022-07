Manon et Julien se sont unis par les liens du mariage en mairie de Châtenoy le Royal.

Manon Nicolas et Julien Potherat ont uni leur vie ce samedi 9 juillet 2022 en mairie de Châtenoy-le-Royal en présence de leurs familles et amis.

Vincent Bergeret premier magistrat de la ville a procédé, ce samedi après-midi, à l’union par les liens du mariage de Manon Nicolas, née le 4 juillet 1999 à Saint Rémy (71), domiciliée à Châtenoy-le-Royal, fille de Gilles Nicolas et de Véronique Gougler, et Julien Potherat né le 26 juillet 1994 à Chalon sur Saône (71), domicilié à Chalon sur Saône, fils de Jean-François Potherat et de Véronique Jonquoy.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, l’échange des consentements en présence de leurs témoins Florian Potherat, Frédéric Alex, Elodie Moreau et Aurélie Jonier, les jeunes époux, témoins et Monsieur le maire ont signé le registre de mariage civil.

A cette cérémonie, quelques membres de l’association Do Mi Sol de Châtenoy étaient présents au côté de la famille et des amis des jeunes époux pour cet heureux évènement.

Vincent Bergeret maire de Châtenoy a remis aux jeunes mariés le cadeau de la ville.

Info Chalon adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux !

C.Cléaux