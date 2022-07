La Saône et Loire placée en alerte orange à la canicule

Communiqué de presse

Pic de chaleur intense nécessitant une vigilance particulière, surtout pour les personnes sensibles ou exposées.

Situation actuelle

Après une nuit de dimanche à lundi encore relativement fraîche, les températures ont sensiblement augmenté ce lundi sur l'Yonne et la Nièvre sous un soleil de plomb. À 15 heures, on relève 37,7 degrés à Sens (89), 37,2 degrés à Auxerre (89) et à Clamecy (58), et 34,6 degrés à Nevers (58).

Evolution prévue

La chaleur s’intensifie nettement lundi 18 et mardi 19 juillet au cours d'un pic de chaleur bref mais intense.

Les températures progressent encore en cette fin d'après-midi de lundi entre l'Yonne et la Nièvre, pour atteindre 37 à 39 degrés en fin de journée. À noter que le reste des départements de Bourgogne Franche-Comté ainsi que ceux de la région Grand-Est observent également des valeurs très élevées ce lundi après-midi, comprises entre 34 et 38 degrés.

La nuit de lundi à mardi s'annonce particulièrement chaude entre l'Yonne et la Nièvre avec des températures qui, par endroits, surtout en milieu urbain, ne descendront pas en dessous des 20 degrés.

Mardi, la chaleur continuera de concerner l'ouest de la Bourgogne et s'amplifiera sur les autres départements du nord-est de la France. Les températures attendues mardi après-midi atteindront généralement 37 à 39 degrés. Le thermomètre pourrait même approcher et atteindre 40 degrés localement, notamment en Champagne où des valeurs supérieures à 40 degrés ne sont pas exclues. Ces températures approcheront mais ne devraient en général pas atteindre les records absolus de températures établis en juillet 2019.

Bien que des orages puissent se déclencher dans la nuit de mardi à mercredi et qu'une masse d'air un peu moins chaude arrive sur nos régions, la température baissera assez peu dans un premier temps, avec des températures minimales mercredi au lever du jour encore très élevées. Celles-ci se situeront entre 17 et 20 degrés entre l'ouest de la Bourgogne et la Champagne-Ardenne, et plutôt 20 à 22 degrés entre le Val de Saône, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace. Il faudra attendre la journée de mercredi pour voir une réelle baisse des températures par rapport à la veille. Si elles ne dépasseront plus les 30 degrés entre l'ouest de la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et la Meuse, les températures devraient toutefois rester comprises entre 30 et 32 degrés entre le Val de Saône, la Franche-Comté et l'est de la Lorraine, avec des pointes à 34 ou 35 degrés possibles en plaine d'Alsace.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les températures minimales devraient s'abaisser sous les 20 degrés sur l'ensemble du nord-est.