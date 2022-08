Une page se tourne rue Boichot

Il s’agit de l’un des rares garages de centre-ville de Chalon, qui fermera définitivement ses portes fin août, à quelques pas de la place de l’hôtel de ville.

David Buguet tourne une page de sa vie professionnelle : « Ma femme a toujours été là, travaillant à mes côtés. Mais après 35 ans de mécanique, dont plus de 15 ans ici, rue Boichot, j’arrête. À 50 ans, j’ai envie de découvrir d’autres univers professionnels ».

Pas de regret, même si David Buguet nous confie : « Ça va me faire drôle, quand même. »

Mais on compte sur lui pour rebondir, car David a bien d’autres cordes à son arc, et des passions. Il collectionne notamment les cyclo- et vélomoteurs.

Avis aux amateurs de mécanique !

Une info à nos lecteurs d’Info-Chalon : David Buguet va se séparer d’une grande partie de son matériel (photos ci-après), mais aussi de certaines pièces de sa collection.

Souhaitons-lui, en tout cas, une belle reconversion dans le domaine qu’il aura choisi, mais dont il n’a pas encore souhaité nous parler.

Nathalie DUNAND

[email protected]

BUGUET-AUTOS

8, rue Boichot – Chalon-sur-Saône

David Buguet

Tél. : 06 81 05 98 83