Carnet blanc : Félicitations à Sara et Louis.

Sara Ferragne et Louis Bouça se sont dit oui ce samedi 6 Août 2022 au salon d’honneur de la mairie de Châtenoy le Royal.

Roland Bertin, premier adjoint, officier d’état civil par délégation a procédé, ce samedi après-midi, à l’union par les liens du mariage de :

Sara Ferragne, née le 10 Décembre1996 à Le Creusot (71), domiciliée à Châtenoy le Royal (71), fille de Patrice, Daniel Ferragne et de Myriam Ravet,

Et

Louis, Jordan Bouça, né le 02 Février 1996 à Chalon sur Saône (71), domicilié à Châtenoy le Royal (71), fils de Rui, Manuel Fonseca Fernandes Bouça et de Dominique, Joséphine Guaragna.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, Roland Bertin a procédé à l’échange des consentements entre Sara et Louis en présence de leurs témoins Mme Marion De Freitas ; Mme Valentine Druel ; Mr Julien Bouça et Mr Justin Balland. Les jeunes époux ont échangé leurs alliances, moment émouvant attendu de tous.

Les jeunes mariés, le premier adjoint de la ville et les témoins ont ensuite signé le registre de mariage.

A la fin de la cérémonie, Roland Bertin a remis le traditionnel cadeau de la mairie à la jeune mariée.

Info Chalon adresse toutes ses félicitations et tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux !

C.Cléaux