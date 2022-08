Le 10ème Roc d'Azé VTT aura lieu le 4 septembre à Azé, entre Mâcon et Cluny.

Il s'agit d'une randonnée VTT adaptée à tous les vététistes. Cette année un circuit est proposé aux gravels !

Organisé par les Dériv’Chaîne, le Roc d’Azé est une randonnée conviviale et chaleureuse proposée par des amoureux du vélo réunissant plus de 1000 participants.

Quatre parcours VTT de 20 à 55 km et un parcours gravel de 45 km (plus un parcours kids gratuit) sur des beaux chemins avec beaucoup de singles sont proposés ! Quelques passages techniques sur les plus grands parcours.

Le challenge Strava est un set de plusieurs segments en côte créés sur les grands parcours (il s’agit juste de déterminer le meilleur grimpeur vététiste de la région).

Les temps sur ces segments seront automatiquement ajoutés (comme en enduro) pour obtenir un classement (féminin et masculin) avec de belles récompenses à la clé.

Une plaque de guidon est offerte aux 1000 premiers inscrits, avec un verre sérigraphié, de 1 à 3 ravitaillements et un hot-dog/frites/boissons à l'arrivée.

Pour davantage d'informations, visitez le site web https://rocdaze.fr