A Dracy-le-fort, la commune ne manque pas de dossiers

Pas de répît à Dracy-le-Fort avec notamment une lourde intervention du côté du groupe scolaire communal qui connaît lui aussi une action sur l'isolation. C'est par l'extérieur que la ville a décidé d'isoler le bâtiment dédié à l'espace motricité. Une réfection complète des extérieurs à laquelle il convient d'ajouter l'ensemble des façades de l'école. Tous les travaux seront terminés pour la rentrée scolaire et ses 96 enfants scolarisés dans les quatre classes communales.

Olivier Grosjean et son équipe, ont profité de la visite de Sébastien Martin, pour présenter une petite partie des travaux réalisés grâce aussi au fonds d'aide aux projets communaux. En l'espace d'une douzaine d'années, la commune a bénéficié de 112 500 euros de la part du Grand Chalon. Une goutte d'eau certes face à l'ampleur des défis qu'affrontent les collectivités locales mais une enveloppe indispensable à la réalisation de bien des travaux.

"C'est aussi l'occasion de montrer que l'agglomération marche sur ses deux pieds. Je crois en la nécessité d'accompagner les communes dans leurs projets tout en procédant à de lourds investissements structurants pour le territoire" a précisé Sébastien Martin.

Une fois encore, le service d'appui technique aux communes, a été salué par l'équipe municipale de Dracy-le-fort, "ingénieurs au service du territoire". Un vrai plus pour les collectivités locales qui peuvent se reposer sur leurs analyses et audit des projets. Une économie non négligeable par les temps qui courent.

Comme bon nombre de communes de l'agglomération, et malgré une dette qui rendrait fou de jalousie tous les voisins (à peine plus de 55 000 euros), Dracy-le-fort multiplie les investissements, et la question de la facture énergétique est plus que jamais sur la table.

"Cadre de vie et environnement", une priorité affichée par Olivier Grosjean et son équipe, qui mobilisent 220 000 euros/an pour cette seule priorité. A noter que le prochain sujet sera celui de l'entrée de commune depuis Givry par la route de Dracy. En attente de la fin des travaux, la commune a déjà tout planifié avec un joli massif d'accueil qui devrait voir le jour.

Laurent Guillaumé

