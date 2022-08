COVID-19 EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE : L’épidémie a atteint un plancher : maintenir une vigilance active

L’épidémie de COVID-19, en repli ces dernières semaines en Bourgogne-Franche-Comté, inverse sa tendance, exigeant le maintien de notre vigilance individuelle et collective. Chacun peut continuer d’agir.

Le taux d’incidence, qui était en baisse depuis plusieurs semaines, semble désormais avoir atteint un plancher en Bourgogne-Franche-Comté et s’établit à 208 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité des tests suit la même dynamique.

L’activité hospitalière conserve une tendance à la baisse, mais de nouvelles admissions pour des formes sévères de COVID sont encore enregistrées, ce qui rappelle le potentiel de dangerosité du virus.

Ensemble, restons prudents

Lutter contre la reprise épidémique est une responsabilité collective pour laquelle chacun d’entre nous joue son rôle. L’Agence Régionale de Santé rappelle ses recommandations de prévention et de vaccination.

La prévention passe par des gestes simples, à la portée de chacun, dont on sait qu’ils sont efficaces : porter un masque dans les lieux de promiscuité, mais aussi en présence de personnes fragiles et en cas de symptômes ; aérer régulièrement les espaces clos et s’isoler en cas de symptômes ou de dépistage positif.

La protection apportée par la vaccination diminuant avec le temps, l’Agence appelle toutes les personnes éligibles à la deuxième dose de rappel à se faire vacciner sans attendre. Sont concernées toutes les personnes de plus de 60 ans, les personnes immunodéprimées ou à risque de forme grave, les femmes enceintes, l’entourage des personnes fragiles, et les professionnels de santé ou salariés du secteur de la santé et du médico-social.