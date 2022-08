Reprise de l’entrainement pour les coquelicots pour préparer sereinement la prochaine saison.

Découvrez le staff, les recrues et leurs ambitions…

Sous houlette du staff technique des séniors du club des Coquelicots composé de Christophe Mallet et Olivier Gilares, Vice-président en charge de la formation et du développement des jeunes, l’ensemble des joueuses des effectifs rugbymans U18 et séniors étaient invitées à se présenter au stade Léo Lagrange pour la reprise de l’entrainement suite à la nouvelle saison de rugby 2022/23 qui se profile.

Lors de cette séance du vendredi 26 août, à partir de 19 heures on pouvait constater la forte mobilisation des joueuses qui vont composer l’équipe sénior avec la présence de 15 féminines et autant de U 18 venues commencer leur préparation physique.

S’en suivait également la présentation du programme d’entrainement par le coach Christophe Mallet qui commençait son premier atelier par une séance de rugby.

Christophe Mallet, l’entraineur de l’équipe sénior des Coquelicots acceptait de répondre aux questions d’info-chalon :

Christophe, comment s’est terminée pour vous la dernière saison ?

C.M : « Alors l’année dernière, tout d’abord pour l’équipe sénior féminin des Coquelicots, c’était le retour de la compétition car les Coquelicots n’ont pas eu d’équipes séniors à 15 engagées en championnat pendant plusieurs années. C’était donc vraiment un retour à la compétition et néanmoins, on termine 3ème du championnat sur une poule de 5 qui est tout à fait logique car les deux équipes qui nous devancent étaient beaucoup plus expérimentées avec beaucoup plus l’habitude de produire du jeu à 15. Nous allons donc continuer cette année en 2ème division fédérale ce qui correspond à la 4ème division nationale. Mais l’année prochaine, même si on joue au même niveau, nous serons plus performants sachant que nos joueuses auront 1 an d’expérience à ce niveau, plus nos recrues ! »

Alors justement, question effectif, on peut parler de combien de joueuses et combien de recrues pour cette année ?

C.M : « Nous avons environ sur le papier 30 joueuses recensées avec plusieurs nouvelles dont Justine Bard qui vient du LOU et Clémence Jeannot qui vient d’Orléans qui sont venues au club pour raisons professionnelles. Nous avons aussi les juniors Eloïse Chapuis Fiona Chaumont qui montent en sénior et qui avaient été championnes de Bourgogne Franche-Comté et d’interligues en U18 en rugby à 10…

Quelles sont les ambitions de votre groupe pour cette nouvelle saison?

C.M : « Nos ambitions sans aucune prétention et bien on va dire que pour la dynamique du club et donner confiance aux filles, on aimerait accrocher les phases finales qualificatives, c'est-à-dire terminer dans les 2 premières places du classement et ensuite faire les 8ème de finale sur un match sec car on ne sait jamais !».

Je crois que pour l’instant les poules ne seront pas connues avant fin septembre, à qui vous attendez-vous comme adversaires ?

C.M : « Alors c’est vrai que pour l’instant, nous ne connaissons pas nos adversaires mais néanmoins dans le rugby féminin les poules restent souvent les mêmes alors je m’attends à rencontrer une nouvelle fois Pontarlier, Le Creusot, Strasbourg, Mulhouse… des équipes que nous connaissons déjà ! ».

Justement dans le rugby féminin comme les Coquelicots à Chalon ou ailleurs, quelles sont les plus grosses difficultés à l’entrainement ?

C.M : « C’est surtout l’assiduité car même si j’ai 30 joueuses pour faire une équipe première, il faut comprendre qu’en sénior, elles sont amatrices, elles ont des charges familliales, certaines fois avec des enfants, elles travaillent donc elles ne peuvent pas être disponibles toute l’année. C’est pour cela que 30 féminines devraient nous permettre d’être complet en championnat pendant toute la saison ! ».

Clin d’œil à la section U18

