Un fidèle d'info-chalon.com livre son agacement...

C'est avec le coeur et les tripes que notre retraité fidèle d'info-chalon.com s'est tourné vers nous pour livrer son agacement...

Info-chalon.com a fait le choix de publier intégralement ce courriel, histoire de ne pas dénaturer ce coup de gueule, fait d'agacement, de colère mais aussi de bon sens. Parce qu'on apprécie aussi la liberté de ton, parce que faire avancer son territoire passe aussi par la parole donnée... Alors, la parole est donnée à Joël, retraité chalonnais âgé de 65 ans...

"10 ans à la louche que chaque jour à la tombée de la nuit j'ai ce spectacle désolant qui apparaît en face de chez moi (j'y reviendrais).

Le spectacle désolant c'est 7/7 jours, et 365 jours par an, pas de répit !

Et ça dure depuis 10 ans !

Précurseur parce que,avant d'entendre parler d'insouciance et d'abondance,ce que je vois depuis mon appartement me met les nerfs au plus haut point depuis de nombreuses années !

J'ai 65 ans, retraité avec une pension de 1000 euros,j'habite un logement social, 2 pièces et une salle de bain avenue Georges Pompidou dans le quartier de la gare.



Je ne quitte jamais une pièce sans éteindre les lampes (il n'y en que 3 de pièces vous me direz et elles sont petites !), je récupère l'eau froide de la douche, je fais attention à tout !

Jamais de sortie, ni de restaurant, la dernière fois où je suis parti en vacances, c'était il y a 15 ans !

Et il y a fort à parier que je n'y retournerai jamais, en tout cas pas avec l'argent que j'ai de côté étant donné que je n'en ai pas.



Je vis avec ce que j'ai,et ma hantise c'est qu'il m'arrive quelque chose, comme un appareil ménager qui tombe en panne par exemple.

Un grain de sable dans le rouage de ma vie "de merde",( quoique j'y suis habitué et je ne me sens pas malheureux) et ce sont les emmerdes qui recommencent.

Comme distraction, je joue avec mon chat, je lis des livres que je trouve dans les boîtes à livres et j'apprends à jouer de la guitare.

J'enregistre beaucoup d'émissions, surtout sur Arte mais pas que, je suis curieux de ce qui m'entoure.

Avoir l'esprit occupé, s'adapter sinon disparaître !

Vous avez certainement reconnu les bâtiments sur les photos en pièces jointes.

Elles datent de vendredi à 21h30.

Aucun filtre, brut !

Si vous passez dans le quartier vous pourrez vérifier que je dis vrai.

L'été Pôle Emploi s'éclaire de 21h30 - 22h jusqu'au matin, suivant l'obscurité ambiante.

L'hiver ça peut être à partir de 17h30 !



La note d'électricité doit être salée à la fin du mois !

Et attention, ce ne sont pas des ampoules basses consommations qui illuminent mes nuits !

Mais au fait, qui paie les charges d'un bâtiment comme cela ?

Pas le contribuable quand même !



Me sentant le devoir de protéger ma planète, de faire ma part, comme dans la légende du colibri,je suis allé frapper à la porte de la maison mère pour leur signifier qu'il y avait quelque chose qui clochait

Quand j'étais encore inscrit j'ai prévenu ma conseillère pôle emploi...rien !



Je suis allé à l'accueil, on m'a regardé comme si j'étais E.T....rien !



Je suis allé discuter avec le personnel qui prend ses poses devant la porte d'entrée, avec photos à l'appui...rien !



J'ai parlé avec le personnel qui fait le ménage le soir...rien !



J'ai même contacté un syndicat, rien, rien, toujours rien !



Apparemment il n'y a pas de responsable et d'éclairer un bâtiment toute la nuit avec une telle intensité, ça ne choque personne !

Je pense qu'ils s'en foutent tout simplement !



Après il y a peut-être une raison à une telle débauche d'électricité.



Je ne vois pas laquelle, attiré le chaland peut-être !

Une question de sécurité ?

Toute l'avenue est éclairée par des lampadaires.

Peut-être que ça ne coûte rien.

Que je suis un vieux con qui s'occupe de choses qui ne le regarde pas.

Mais merde, il est quand même question d'éventuelles coupures d'électricité l'hiver prochain !

On nous raconte que c'est Byzance dans les foyers,que Versailles c'est un éclairage de sex-shop à côté de nos façons de nous éclairés !

Comme je ne peux rien faire, que ce n'est pas un problème pour Pôle emploi de gaspiller de l'électricité pareillement, je me suis dit qu'il serait bon d'avertir un journaliste.

Et, j'ai pensé à vous !



Peut-être que mon sujet n'est pas intéressant.

Il y a des tas d'endroits à Chalon qui doivent être éclairés la nuit.

Mais là, c'est juste en face de chez moi !

Et moi,j'en suis à un euro près !



Pour ne plus "les" voir,je ferme mes volets.

Mais je sais qu"ils" sont là,je les hais !



Je ne veux pas en faire un article de mon histoire.

Je ne sais plus à qui en parler de cette embrouille,j'aimerais tellement que ces lampes s'éteignent.

Peut-être que si vous les contactez en leur demandant le pourquoi du comment, ça ferait avancer les choses.

Enfin...j'espère !



Un petit sondage "éclairez-vous votre bâtiment la nuit, si oui, pourquoi ? "



Comme je vous l'ai dit plus haut, il est facile de vérifier mes dires.

En vrai c'est encore plus énervant !

Si vous passez voir le chantier, prévenez moi, on pourra faire connaissance.

J'espère ne pas vous avoir dérangé avec mon histoire.

Je vous remercie de l'avoir lue si vous êtes allé jusqu'au bout.



Continuez d'écrire, lire vos articles ça fait du bien !"