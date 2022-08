Le cachot de Mercurey ?

"C'est le cachot pour les opposants municipaux ?" a-t-on interrogé Dominique Juillot, devant cette cave, ferraillée, et qui recelle quelques trésors familiaux, du temps du grand père Juillot. Tout aussi taquin, le maire de Mercurey a souligné "qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour tenir dedans". En attendant, les bouteilles dissimulées ici ou là dans la cave à Nathalie et Jean Claude Theulot-Juillot racontent de belles heures viticoles de l'histoire de Mercurey... Pas la peine de vous dire qu'on n'a pas eu le droit d'en voir plus...

L.G