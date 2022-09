Trois nouvelles enseignantes à l’école Ruisseau Mauguet, une à l’école Henri Clément pour cette rentrée 2022 à Saint Rémy.

Les 492 élèves d’élémentaire et maternelle ont fait leur rentrée scolaire ce jeudi matin dans les trois écoles de Saint Rémy.

L’école Ruisseau Mauguet compte cette rentrée 149 élèves en élémentaire et 65 élèves en maternelle. C’est par cette école que Florence Plissonnier maire de la ville et Brigitte Martin adjointe aux affaires scolaires ont débuté leur visite de cette rentrée scolaire 2022 / 2023. Les enfants, rassemblés dans la cour, sont restés vers leurs parents en attendant d’être appelés par leur enseignante. Cette année, ils ne pouvaient pas cacher leurs émotions (heureuses ou tristes) derrière le masque comme l’an dernier. L’école Ruisseau Mauguet a fait l’objet de quelques renouvellements dans l’équipe pédagogique.

Les 22 enfants de la classe de CM1/CM2 ont fait la connaissance de leur nouvelle enseignante Madame Camille Courreau, jeune diplômée d’un master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF). A 23 ans, c’est sa 2ème rentrée, la 1ère elle l’a fait à Mâcon en 2021.

Les élèves de la classe de CE2/CM1 ont eux aussi fait connaissance avec leur nouvelle enseignante, Madame Aurélie Paccaud (à droite sur la photo) dont les parents étaient enseignants. Elle exerce depuis 18 ans son métier après avoir suivi sa formation à l’IUFM. Originaire du clunisois, elle a exercé dans diverses écoles de la région.

Même chez les tous petits de maternelle, une nouvelle enseignante a pris ses fonctions lors de cette rentrée 2022. Madame Pauline Gustinelli, originaire de Côte-d’Or est une jeune diplômée d’un master MEEF. Elle a débuté l’an dernier, en assurant des remplacements dans 3 écoles de Mâcon. Cette année, c’est sa première vraie rentrée avec une classe de 21 élèves de la petite section à la grande section de maternelle. Une vocation à laquelle elle consacre tout son temps libre en ce début d’année pour bien préparer ses cours.

Une classe adaptée pour les enfants autistes a été ouverte pour cette rentrée à Ruisseau Mauguet. Elle accueillera normalement 7 enfants.

Madame le maire, après avoir fait le tour de toutes les classes, s’est rendue à l’école Henri Clément, école qui accueille cette rentrée 91 enfants en élémentaire et 49 enfants en maternelle.

Dans l’école Henri Clément, l’équipe enseignante a légèrement changé avec l’arrivée d’Améline Guérin en complément le jeudi du temps non complet d’une collègue. Originaire de Reims, elle a grandi à Dijon. C’est sa 10ème rentrée et elle a une classe de 22 élèves de CE2/CM1. Elle est diplômée d’un Master MEEF. Son parcours professionnel, elle l’a passé à faire des remplacements à La Chapelle de Guinchay, à Saint-Léger sous Beuvray, avant d’avoir l’an dernier une classe pour l’année à Saint-Léger sur Dheune. Pour compléter son temps, elle va exercer le lundi en décharge de direction dans une classe de CE1-CE2 et le mardi en petite section de maternelle à Rully. « C’est un choix personnel que ce travail en postes fractionnés » nous a-t-elle confié. Ce travail fractionné, elle l’exerce depuis 7 ans.

Florence Plissonnier et Brigitte Martin finiront la visite de rentrée à l’école Lucie Aubrac. Cette école accueille 47 élèves en maternelle et 91 en élémentaires.

Les enseignants restent les mêmes à Lucie Aubrac mais l’école subit une fermeture de classe pour 2022/2023.

C.Cléaux