L'industrie de Bourgogne-Franche Comté avait rendez-vous à Dijon

Le salon Business Industries réunissait tous les secteurs de l’industrie en un même lieu, le parc des expositions de Dijon, les 7 et 8 septembre dernier. Une centaine d’exposants ont accueillis plus de 2 000 visiteurs, notamment des jeunes venus découvrir le secteur et suivre les conférences qui n’ont pas manqué de les intéresser.