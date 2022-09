En Bourgogne-Franche-Comté, l’artisanat attire toujours plus d’apprentis

La nouvelle édition du baromètre ISM-MAAF dévoile les chiffres de l’apprentissage dans l’artisanat en Bourgogne-Franche-Comté pour l’année scolaire 2020-2021. Durant cette période, dans la région, les entreprises artisanales de moins de 20 salariés ont accueilli et formé plus de 8 000 apprentis, un chiffre en hausse de 8 % par rapport à l’année précédente. Cette dynamique, consécutive à la réforme de l’apprentissage issue de la loi de septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et des mesures d’aide exceptionnelles, bénéficie à l’ensemble des secteurs, en particulier celui de la fabrication (+13 % de jeunes formés). La croissance du nombre d’apprentis dans l’artisanat est corrélée à la hausse des inscriptions dans les diplômes de l’enseignement supérieur, notamment les BTS, qui attirent de plus en plus de jeunes.

Le nombre d’apprentis de l’artisanat grimpe de 8 % en 2020-2021 en Bourgogne-Franche-Comté

En 2020-2021, en Bourgogne-Franche-Comté, les entreprises artisanales de moins de 20 salariés ont formé 8 380 apprentis. Un chiffre en hausse de 8 % par rapport à l’année scolaire 2019-2020.

La progression de l’apprentissage est toutefois moins marquée dans la région que dans l’ensemble du territoire (+14 % d’apprentis en France en 2020-2021, 175 950 jeunes formés).



Évolution du nombre d’apprentis formés par des entreprises artisanales en Bourgogne-Franche-Comté

Marielle Vo-Van Liger, Directrice Marketing et Communication MAAF : « À travers la dynamique observée durant l’année scolaire 2020-2021, nous percevons les effets de la réforme de l’apprentissage initiée par la loi de septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. La simplification des conditions d’exécution du contrat, la revalorisation de la rémunération des apprentis et la mise en place d’une aide unique de l’État pour les entreprises d’accueil ont permis de renforcer l’attractivité d’une voie déjà plébiscitée. »

La plupart des départements concernés par la hausse des effectifs en apprentis

Les effectifs en apprentis augmentent dans la plupart des départements de Bourgogne-Franche-Comté.

C’est le département de l’Yonne qui enregistre la plus forte progression des inscriptions en apprentissage (+13 %, 1 050 jeunes formés). Une performance alignée sur la tendance nationale.

La dynamique est également remarquable dans le Territoire de Belfort (+11 %) – qui concentre pourtant la plus petite cohorte d’apprentis de la région (420) – en Saône-et-Loire (+10 %, 1 610) et en Côte d’Or (+10 %, 1 400).

La progression est moins marquée dans le Doubs (+8 %) – 1er département de la région en volume d’apprentis (1 770) – le Jura (+6 %, 840) et la Haute-Saône (+5 %, 730). La Nièvre est le seul département de la région où l’apprentissage s’inscrit en recul (-3 %, 570).

L’apprentissage particulièrement dynamique dans le secteur de la fabrication

En Bourgogne-Franche-Comté, le secteur de la fabrication a le vent en poupe auprès des jeunes : il enregistre la plus forte progression de l’apprentissage en 2020-2021 (+25 %, 800 apprentis). Viennent ensuite les services (+10 %, 2 140), le bâtiment (+8 %) – qui concentre toujours le plus grand nombre d’apprentis de la région (3 070) – et l’alimentation (+5 %, 2 378).

Dans le détail des activités, c’est la fabrication de meubles - petit secteur d’activité - qui a connu l’augmentation la plus spectaculaire du nombre d’apprentis en 2020-2021 (+57 %). La dynamique est également forte pour le métier de prothésiste dentaire (+32%), pour les travaux de couverture (+29 %) et le commerce et la réparation de motocycles (+28 %).

En volume, c’est la boulangerie-pâtisserie qui attire le plus d’apprentis (1 590) suivie par la réparation automobile (850) et la coiffure (810).

Forte augmentation des inscriptions dans les diplômes du supérieur, le profil de l’apprenti évolue

La croissance du nombre d’apprentis en Bourgogne-Franche-Comté s’explique en partie par la forte progression des inscriptions dans les diplômes de l’enseignement supérieur. La dynamique est remarquable pour les BTS, principal diplôme post-bac préparé par les apprentis de l’artisanat. On enregistre en effet une augmentation de 53 % des apprentis inscrits en BTS en 2020-2021 dans la région. La progression est également forte pour les Brevets professionnels (+17% d’inscriptions), signe que les poursuites d’études sont de plus en plus fréquentes. En revanche, les inscriptions en CAP sont en baisse(-7 %).

Catherine Élie, directrice des études de l’Institut Supérieur des Métiers, explique : « Avec la hausse du niveau de diplôme préparé par les apprentis de l’artisanat et la réforme de l’apprentissage, qui autorise désormais l’entrée en apprentissage jusqu’à 29 ans, le profil de l’apprenti a évolué en 2020-2021. Globalement, l’âge moyen des apprentis progresse, ce qui est lié à plusieurs facteurs. D’abord, l’augmentation de la fréquence de la poursuite d’études. En Bourgogne-Franche-Comté, 40 % des apprentis de l’artisanat enchaînent en effet plusieurs diplômes de formation, soit pour monter en niveau de qualification, soit pour se former à plusieurs métiers et spécialités connexes. Par ailleurs, on observe de plus en plus d’entrées tardives en formation professionnalisante : de nombreux jeunes se réorientent en cours de lycée ou d’études supérieures. »