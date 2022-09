Ce mardi, c’était la journée de rentrée à l’AVF Chalon...

Mais la véritable rentrée des membres de l’AVF (Accueil des villes françaises) Chalon a eu lieu ce mardi à la salle municipale de la Citadelle avec un après-midi consacré aux inscriptions.

Quatre-vingts membres

Renseignement pris auprès d’Evelyne Fourré, trésorière de l’association, et plus spécialement chargée des inscriptions, plusieurs nouvelles adhésions ont été enregistrées. « Cette année, on devrait atteindre les quatre-vingts membres » nous a confié la présidente Marie-Françoise Barré, qui a succédé à Françoise Finas à la fin de la saison dernière.

La cotisation annuelle, par personne, est de 25 € pour les nouveaux arrivants et de 35 € pour les autres adhérents, de septembre à septembre. En prenant votre inscription vous pourrez participer à des activités sportives, ludiques et intellectuelles, à des promenades-découvertes des innombrables richesses culturelles et architecturales de la région, à des visites d’entreprises, et à des sorties culturelles et gastronomiques.

Il n’est pas encore trop tard pour s’inscrire. Il vous suffit tout simplement de venir à une des permanences assurées chaque mardi de 14 heures à 17 heures, au local 20 rempart Saint-Vincent (tél : 03.85.93.56.74.).

En cette journée de rentrée les adeptes du tarot n’ont pas hésité à ressortir le jeu de cartes et à essayer de faire une garde sans le chien et de mener le petit au bout.

Les animations hebdomadaires

Lundi : travaux créatifs : point de croix, crochet, diamond painting, tricot.

Mardi : ateliers ludiques : scrabble, tarot, initiation bridge.

Mercredi : en alternance tous les 15 jours, mosaïque (semaine paire) ou peinture (semaine impaire).

Jeudi : randonnée le matin, promenade l’après-midi.

Vendredi : initiation scrapbooking , deux séances par mois.

Dimanche : rendez-vous de 15 heures, à la Cathé by Mr. Moustache, 9 place Saint-Vincent.

marche évasion une fois par mois.

Les prochains grands rendez-vous

Samedi 8 octobre : retour des Alpages à Annecy.

Vendredi 21octobre : conférence de Marie Theulot sur la laïcité à 14h 30, au local.

Jeudi 17 novembre : promenade gastronomique à Culles-les-Roches, avec déjeuner « choucroute » au restaurant « La Jouvence » à Saint-Gengoux-le-National.

Jeudi 17 novembre : accueil des nouveaux arrivants, en mairie de Chalon, à 18h 30.

Vendredi 18 novembre : soirée « beaujolais nouveau», au restaurant « La Roseraie ».

Dimanche 4 décembre : Fête Grand Siècle château de Vaux-le-Vicomte.

Jeudi 15 décembre : repas de Noël, à La Réale.

Vendredi 13 janvier : galette des rois, à la salle de la Citadelle, à 15 heures.

Gabriel-Henri THEULOT