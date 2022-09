Quand une Gauchiste répond à la gauche chalonnaise ...

Après la lecture de l’article paru sur Infos-Chalon du 09 septembre 2022, avec intitulé "Opinions de gauche", plusieurs observations d'autres acteur.e.s de gauche s’imposent tant sur la forme et sur le fond.

Sur la forme :

Nous lisons une succession de propos non étayés comme " des faux diplômés" " des faux experts", " des fausses preuves", des vrais complotistes", une confusion totale sur le terme "mondialistes " leur attribuant la lutte pour le progrès social ; le groupe Bildeberg est-il pour le progrès social?

Aucune référence ne vient confirmer ces propos...

Sur le fond :

Un constat affligeant sur des propos qui relèvent de " la fabrique du consentement*" à la doxa gouvernementale, en effet :

- Parler "d anti-vax","d anti-pass" en reprenant la nov langue de la macronie montre à quel point ces opinions de gauche sont traversées par l’idéologie dominante.

Est-on anti vax parce que l’on est objecteur ou objectrice de conscience et que l’on refuse de se faire injecter un médicament en phase 3 expérimentale dont l’essai se termine fin 2023 ?

Est-on anti-pass parce que l’on pense que le confinement n’a jamais permis de limiter la propagation d un virus?

- Notre corps est traversé de virus et nos anti corps sont en capacité de lutter contre la maladie.

Est-on anti-pass parce que l’on constate que le Pass est obligatoire pour se faire soigner dans un hôpital, mais pas au Puy du fou de Philippe de Villiers ami de Macron ?

Il serait temps que cette gauche là fasse enfin preuve de curiosité et de discernement et prenne de la distance avec l’idéologie dominante.

Pourquoi n’a-t-elle pas réagi lorsque les laboratoires pharmaceutiques ont permis une propagande autour d’un produit censé protéger les populations contre le Sars Cov2 sans apporter la validité des expérimentations communément nécessaires aux preuves d un vaccin ?

Les fiches transmises aux médias sont celles des fabricants, chacun.e le sait.

La plupart des effets secondaires graves de maladies ou accidents mortels ont été occultés.

De même tous les remèdes alternatifs possibles ont été ostracisés, voire interdits.

Les voix du monde scientifique qui se sont élevées ont été reléguées.

Pourquoi cette gauche là n’a-t-elle pas vérifié ce que contenait la notice du Rivotril **, autorisé par décret fin mars 2020 dans les Ephad?

Pourquoi cette gauche là n’a-t-elle pas vérifié l’imposture de l’étude frauduleuse du Lancet fin avril 2020 contre l'hydroxychloroquine qui visait à promouvoir le Remdisivir de Gilead?

Pourquoi cette gauche là et syndicale n’a-t-elle pas réagi lors de la suspension des personnels soignant.es des établissements hospitaliers et médico-sociaux, en infraction totale au code du travail puisque suspension sans droit de travailler ailleurs...sans droit aucun même celui du Rsa?

Parce que cette gauche là est inféodée à la doxa du "vaccin", elle est dans la croyance qui est l’une des composantes de l'idéologie dominante.

Mais elle est aussi dans sa morale, du bien et du mal.

Elle est aussi dans ses normes qui divisent, qui acceptent qu'une partie de la population soit stigmatisée, précarisée parce qu’elle refuse de se soumettre aux injonctions paradoxales quasiment permanentes depuis 2020.

Pour conclure, ce que rejette cette gauche là c’est le reflet de sa propre indigence et de son absence de courage. Cette gauche là est une gauche d’accompagnement qui a perdu sa force de contre pouvoir au capitalisme et à son idéologie.

Alors reprocher à l’extrême droite d’avoir réagi quand cette gauche là, a été absente et s’est malheureusement traduit électoralement...elle en porte la responsabilité!



* Noam Chomsky "La fabrique du consentement"

** voir les effets secondaires du Rivotril sur le Vidal



Micheyle MARLIER