Une action de démocratie participative en faveur de l'écologie initiée par la région de Bourgogne-Franche Comté

Le Festival des Solutions écologiques, dédié à la démocratie participative, est organisé par la Région Bourgogne- Franche-Comté. Il vise à amplifier la transition écologique, en soutenant l’action de tous les citoyens et toutes les structures engagées dans la préservation de l’environnement et du climat.

Plus de 200 projets ont été retenus cette année. Ils sont valorisés durant toute la période du festival. L’objectif est de promouvoir des initiatives (individuelles ou collectives) liées à la transition écologique. Des débats sont également organisés sur les territoires avec des intervenants renommés : scientifiques, membres du GIEC, philosophes, journalistes, explorateurs...

La Région pilote cette opération de valorisation des initiatives locales innovantes pour faire essaimer les solutions sur le terrain. Dans cet esprit, le Festival des Solutions écologiques est ouvert à tous les Bourguignons-Francs-Comtois qui souhaitent être un maillon de la transition écologique.

Les porteurs de projets sélectionnés pouvaient bénéficier d’une aide financière de la Région, allant de 500 € à 22 000 €.

L’an dernier, 216 projets ont été retenus, dont 195 ont bénéficié d’une aide régionale pour une enveloppe globale de près de 700 000 €.

Lancé en 2020, le Festival des solutions écologiques a permis de valoriser l’action de plus de 400 acteurs dans le territoire. Plus de 34 000 visiteurs ont assisté à l’édition 2021. Suite au succès de de cette première édition, la Région a prolongé l’initiative.

Priorité affichée de la Région Bourgogne-Franche-Comté, la transition écologique est une urgence pour tous. La collectivité régionale souhaite être actrice à part entière dans la démarche de transition écologique en donnant la parole à tous les citoyens qui ont engagé des initiatives pour la préservation de l’environnement et du climat. C’est dans ce contexte qu’elle organise cette opération qui a pour objectif de promouvoir et valoriser des initiatives locales innovantes et de les faire partager afin de massifier la démarche et l’engagement de transition qui s’impose à nous aujourd’hui.

« La transition écologique et énergétique est l’épine dorsale de toutes nos politiques. Sur ce sujet, nous avons l’obligation d’accélérer dans tous les domaines : la sobriété énergétique, le développement des énergies renouvelables, la montée en puissance de l’économie circulaire, la protection de l’environnement et de la biodiversité. » - Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr