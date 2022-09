La chocolaterie-pâtisserie Allex a ouvert ses portes ce week-end

Tout à la fois chocolaterie à la réputation jamais usurpée et pâtisserie à damner un saint, la Maison Allex a ouvert ses portes samedi et dimanche, dans le cadre des Journées du Patrimoine Économique à Chalon-sur-Saône. Un lieu, mille saveurs, visite au cœur de la marque au triangle doré. Plus de détails avec Info Chalon.