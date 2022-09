Retour en images sur la cérémonie d'hommages aux Harkis à Chalon-sur-Saône

À 11 heures, ce dimanche 25 septembre 2022, au Monuments aux morts de l'Esplanade de la Légion d'honneur, de nombreuses personnalités ont assisté à l'hommage rendu aux Harkis, aux Moghaznis et aux personnels des diverses formations supplétives et assimilés dans le cadre de la journée nationale qui leur est réservée.

Pour l’occasion, le sous-préfet a lu le message de Patricia Mirallès, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire.

«Reconnaissance et transmission sont les deux devoirs que la France doit s'imposer», d'après la déclaration de la sous-secrétaire d'État.

«Reconnaître que les Harkis sont des soldats français à part entière, qui se sont battus pour la patrie, comme leurs pères lors de la Seconde Guerre mondiale et leurs grands-pères lors de la Première. Réparer les torts causés par les conditions indignes de leur accueil sur le sol français est la moindre des choses. Transmettre aux nouvelles générations la connaissance de ce qui a été l'est tout autant. Il ne faut pas opposer les mémoires, mais au contraire faire parler celles de la France et de l'Algérie pour que l'apaisement soit rendu possible».

Après le chant des Africains, le dépôt de gerbes commémoratives des associations patriotiques et des autorités, la sonnerie aux Morts, une minute de silence a été observée, suivi de La Marseillaise et le salut aux porte-drapeaux et honneur des aurorités.

À l'issue de cet hommage, un verre de l'amitié a été servi à l'Hôtel de Ville à l'ensemble des participants à cette cérmonie.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati