Le jeune photographe suisse Mickaël Sauser, né dans le Jura Bernois, animera une conférence et exposera à Chalon-sur-Saône

Mickaël, dans quel cadre allez-vous exposer à Chalon-sur-Saône ?

L’exposition ainsi que la conférence qui tiendront lieu à PSYARTFORMATION le 15 octobre à 19h00, auront pour nom: « Un Regard de Renard » et auront pour principal sujet le renard, avec quelques images d’autres mammifères cohabitant avec ce dernier, soit des blaireaux ou encore des chevreuils. L’exposition sera disponible encore plusieurs mois et l’entrée sera gratuite, avec une collecte au chapeau.

Comment est née cette passion pour la photographie animalière ?

La passion de la photo animalière est née suite à une rencontre inoubliable : assis au milieu d’un terrier, appuyé contre un sapin, j’ai observé une renarde avec ses quatre petits. Toute la famille m’a alors accepté pendant deux heures de temps, que j’ai passées à les observer jouer, se bagarrer, découvrir les alentours du terrier ou encore boire le lait maternel. Le fait de me sentir accepté par ces animaux pourtant pourchassés par de nombreux humains, m’a particulièrement marqué, étant moi-même dans une période où je n’arrivais pas trop à trouver ma place parmi les humains. Ce regard tendre de la mère à ses petits m’a alors particulièrement touché, ce qui m’a amené à m’intéresser particulièrement à cet animal pour essayer de mieux comprendre pourquoi il est généralement mal aimé.

Vous êtes très jeune (né en 1997) et néanmoins vous avez déjà un parcours exceptionnel. Après plusieurs Bachelor et un Master à la HEP de Bienne, vous enseignez au collège de Saignelégier, quelle place allez-vous donner à la photographie ?

Je suis enseignant dans un collège où je peux donner une place à la photographie animalière, grâce à un pourcentage de travail à 70% ainsi que des cours facultatifs de photographie que je dispense aux élèves qui le désirent. Cela me laisse aussi le temps d’exercer la photo de mariage et autres événements.

Dans votre pratique de la photographie animalière, pouvez-vous nous relater un moment magique ?

Je trouve que chacune des observations que je fais est magique, mais en voici une qui m’a particulièrement marqué :

Après plus de 8h00 d’affût, une renarde que j’ai suivie durant deux ans est sortie du terrier face à moi, avec ses six petits. Son regard dans le mien à moins de 10 mètres, elle a allaité ses renardeaux durant de longues minutes. Je voyais le lait couler le long de leurs poils. Ensuite, l’un des renardeaux, curieux, est venu poser ses pattes sur moi, puis a fini par essayer de voler le camouflage de mon appareil. Après un total de 10h d'affût, la beauté du moment m’a tellement ému que les larmes me sont montées aux yeux.

Et un moment ou une rencontre qui aurait pu mal finir ?

En approche d’un renard repéré dans un pâturage, un coup de feu a retenti dans mon dos, à une centaine de mètres. Je n’étais vraiment pas à l’aise, pour ma propre sécurité mais surtout aussi pour celle du renard.

Que souhaitez-vous transmettre comme message au travers de l'exposition qui sera présentée dès le 15 octobre à Chalon-sur-Saône au centre de formation PSYARTFORMATION et la conférence que vous animerez à cette occasion ?

J’aimerais simplement montrer que chacun des animaux photographié n’est pas un objet, mais que, comme nous les humains, chaque renard est différent, a son caractère et ses habitudes. J’aimerais partager ce que je vis et le regard que j’ai sur le renard.

PSYARTFORMATION - 9 ter rue des Pattes à Chalon-sur-Saône- Réservations et Renseignements :

Mylène Berger, Tél. 06 83 31 23 16

SBR- Photos transmises pour publication par Mickaël Sauser, crédits photos : Mickaël Sauser.