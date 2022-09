Quatorze PME intègrent la troisième promotion de l’Accélérateur PME Bourgogne-Franche-Comté

La Région Bourgogne-Franche-Comté et Bpifrance ont donné le coup d’envoi de la troisième promotion de l’Accélérateur PME Bourgogne-Franche-Comté. Ce programme d'accompagnement personnalisé d’une durée de vingt-quatre mois compte quatorze nouvelles PME à fort potentiel cette année.

La Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec Bpifrance, a souhaité renouveler son soutien en faveur des PME de son territoire en lançant la troisième promotion de l’Accélérateur PME Bourgogne-Franche- Comté. L’objectif de cette offre sur-mesure est de mettre à disposition des PME de nouveaux outils pour accélérer leur développement et la création de richesses, d’attractivité et d’emplois sur le territoire.

Pour Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté : « Pour relever le potentiel de nos PME régionales, nous menons un travail collaboratif avec BPI pour inscrire ces entreprises dans une trajectoire de croissances. Cette nouvelle promotion va permettre à plusieurs d’entre-elles de franchir un nouveau pallier pour devenir de véritables locomotives. Cette politique volontariste passe notamment par notre dispositif régional « accélérateur de PME », qui a pour but de faire émerger les ETI de demain et créer des emplois pour nos territoires. »

Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l’accompagnement chez Bpifrance ajoute : « Cette troisième promotion démontre la vitalité du tissu économique régional et l’engouement des dirigeants de la région pour ce dispositif. Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle promotion en partenariat avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, qui permettra d’accompagner quatorze nouvelles PME en croissance. »

Composée de quatorze PME de croissance dotées d’un beau potentiel d’accélération, la troisième promotion de l’Accélérateur PME Bourgogne-Franche-Comté a lancé fin-septembre 2022 son programme d’accompagnement de vingt-quatre mois. En moyenne, ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires de 17,4 millions d’euros et comptent plus de 97 collaborateurs. Leur trajectoire de croissance moyenne s’est établie à 39% sur la période 2019 - 2021.

Toutes partagent trois enjeux prioritaires, qui seront particulièrement travaillés pendant les 2 ans du programme :

- 58 % des entreprises déclarent avoir des projets liés à l’industrie du futur ;

- 75 % des entreprises souhaitent se développer sur de nouveaux marchés et 16% ont un projet de développement à l’international ;

- 58 % des entreprises souhaitent réaliser une opération de croissance externe dans les 2 ans

Trois actions principales constituent le cœur du parcours des entreprises sélectionnées dans l’Accélérateur PME Bourgogne-Franche-Comté :

- Du conseil, avec, dès les premiers mois, l’élaboration d’un diagnostic 360° de l’entreprise, qui analyse le positionnement de cette dernière sur une dizaine d’items : de la stratégie à l’organisation RH en passant par l’international, la croissance externe, le développement commercial ou la transformation digitale. A l’issue de ce diagnostic, des missions de conseils sont proposées sur un ou deux des leviers de croissance identifiés (digital, international, commercial, croissance externe, etc.).

- Des séminaires en présentiel pour faciliter la prise de recul stratégique, complétés par des ateliers de travail au cours des deux années de l’accompagnement.

- De la mise en réseau via la communauté des entreprises membres de l’ensemble des promotions Accélérateurs déployées sur tout le territoire national et de Bpifrance Excellence (plus de 4000 entreprises).

Lancée en 2020, la deuxième promotion de l’Accélérateur PME Bourgogne-Franche-Comté a terminé son programme d’accompagnement spécifique en 2021. Après avoir identifié leurs leviers de croissance grâce au diagnostic stratégique d’entrée, les 13 dirigeants accélèrent la mise en œuvre des chantiers de transformation en travaillant plus spécifiquement sur les 3 axes prioritaires ayant émergé sur cette promotion :

-Ressources Humaines

- RSE

- Commercial

Les taux de satisfaction de cette deuxième promotion témoignent du succès de ce programme : 83% des entreprises recommandent l’Accélérateur, et la note moyenne de satisfaction s’est élevée à 8,6/10.