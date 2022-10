Italiens et Français ensemble à Fontaines pour fêter le 25ème anniversaire du jumelage Fontaines /Paciano.

Les deux communes Fontaines et Paciano ont fêté les 25 ans de jumelage franco-italien le week-end du 1er octobre.

La venue de la délégation italienne a coïncidé avec le week-end de l’inauguration des travaux de restauration de l’église St Just. Une rencontre qui a enfin pu se réaliser car elle a été plusieurs fois repoussée pour les raisons sanitaires que tout le monde connait et repoussée d’une semaine, cette année, à cause des élections en Italie.

Durant ce week-end à Fontaines, l’association Fontaines Echanges avait organisé le samedi la visite de Chalon sur Saône (balade gourmande), visite du cloître cathédrale St Vincent (Organisation office du Tourisme avec guides parlant italien) et le dimanche visite du patrimoine fontenois, une activité autour de la fabrication du pain en partenariat avec François Volatier boulanger à Fontaines.

Le temps fort de ces rencontres fût le repas partagé à la salle Sainte Hilaire où une centaine de personnes s’est retrouvée pour fêter l’évènement le samedi soir. Une soirée pour sceller ce 25ème anniversaire.

Jean-Claude Bos, 1er adjoint, représentait Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines, au côté de Céline Morot-Raquin présidente de Fontaines Echanges lors de cette cérémonie officielle du 25ème anniversaire du jumelage entre les deux communes. Ce fût un moment très émouvant d’échanges et de discours avec leurs homologues italiens.

Le maire de Paciano Ricardo Bardeli a pris lui aussi la parole ainsi que la présidente du comité de jumelage italien Fiorella Panzanelli. Il y avait à leur côté les anciens maires signataires du jumelage des deux communes.

Après l'historique du jumelage, les différentes parties ont échangé des cadeaux.

Céline Morot-Raquin a clôs cette cérémonie, très émue par tous ces présents offets par leurs amis italiens.

La soirée s’est poursuivie par un repas partagé où chacun avait apporté de quoi se restaurer. L’animation musicale a été assurée par les musiciens du groupe XY.

La délégation italienne est repartie le dimanche après-midi.

C.Cléaux