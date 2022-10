La journée citoyenne du village d’Oslon c’était ce samedi 8 octobre !

C’est près de 25 citoyens qui ont répondu présents à l’invitation de la commune oslonnaise.



Au total, cinq activités étaient proposées pour cette journée.

La première, dirigée par Christine et Aline, conseillères municipales, se tenaient dans les cuisines de la salle polyvalente Serge Bugaud.

« Elles nous cuisinent un repas surprise pour ce midi, nous ne savons pas ce que nous allons manger ! » a indiqué Pascal Van Dorsellaer, adjoint au maire de la commune.

Pour les accompagner, les jeunes Antoine et Romain sont aussi passés derrière les fourneaux.



La seconde activité était la fabrication de figurines géantes sur le thème de Noël qui seront installées sur toute la commune au moment des fêtes de fin d’année.

C’est Marie, administrée de la commune et dessinatrice passionnée qui menait les opérations.

Pour l’aider, monsieur le maire Yvan Noël venu « mettre la main à la pâte », Christian et sa femme Valérie mais aussi la jeune Alexane venue avec sa maman.

« On adore les décorations de noël donc quand on a vu ça on s’est de suite inscrites ! Et lorsque l’on verra notre œuvre dans la commune, on sera super fières ! » a confié cette maman, ravie de ce moment mère-fille en ce samedi matin solidaire.



La troisième activité consistait à créer une structure représentant une souris avec une pile de livres qui sera installée à la bibliothèque municipale.

C’est Joële et Claudine, toutes deux élues à la commune qui se sont chargées de cette tâche !

Quant à Gérard, Georges et Jean-Paul, tous trois oslonnais, ils se sont occupés de la quatrième activité : confectionner des pancartes pour le sentier pédestre de 6 kilomètres.

« Ça occupe ! Et on passe une bonne journée entre amis tout en étant utiles à notre commune ! » ont ils confiés à Info Chalon.



La dernière activité de cette journée citoyenne a été proposée par Damien, couvreur à son compte : « La commune nous fait très souvent travailler donc c’est naturellement que je me suis proposé pour faire une démonstration de nettoyage de toiture » a expliqué Damien à Info Chalon, tout juste descendu de son échafaudage après avoir nettoyer l’intégralité de la toiture de la salle polyvalente oslonnaise.

C’était la cinquième édition des journées citoyennes pour le village de Oslon, Monsieur le maire Yvan Noël accompagné par Pascal, adjoint, se disent satisfaits de cette journée : « Certes, il est encore difficile de mobiliser tous nos administrés, surtout depuis la crise sanitaire que nous avons vécu mais nous ne lâchons rien, on a besoin de ça, de ces moments de solidarité ! » ont-ils indiqués.

Le prochain grand rendez vous pour la commune d’Oslon c’est le repas Halloween du samedi 29 octobre 2022 à midi, organisé par l’association JPPO (Jardin Pédagogique Partagé Oslonnais). Plus d’informations ci-dessous avec l’affiche de l’événement.



Amandine Cerrone.