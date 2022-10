La Journée Mondiale de la Vue, c'est aussi à Chalon ce jeudi

Face aux problèmes relatifs à la cécité et aux déficiences visuelles partout dans le monde, le Lions Club International s’est historiquement engagé dans de multiples actions humanitaires.

Parmi celles-ci, la récupération de lunettes connaît un grand succès comme le démontre chaque année la récupération de millions de paires de lunettes lors de la Journée de la Vue Lions organisée le deuxième jeudi d’octobre.

L’ensemble des lunettes collectées partout en France est acheminé au Havre au Centre Médico Lions Club de France.

C’est là qu’après avoir été triées, les lunettes en parfait état sont nettoyées, étalonnées, identifiées et mises en sachet avant d’être expédiées dans les pays qui en ont fait la demande par l‘intermédiaire d’un professionnel de santé du Lions Club.

Comme chaque année, Le Lions Club Chalon Saôcouna répond présent à cette belle action et se tiendra à votre disposition toute la journée du 13 octobre sur la place de l’Hôtel de Ville pour vous accueillir, récupérer les lunettes dont vous n’avez plus besoin et vous renseigner sur leur seconde vie. Rappelons que l’année dernière, plus de 1600 paires de lunettes avaient été récupérées par le Lions Club Chalon Saôcouna au cours de cette journée de la Vue Lions.

À l’occasion de la Journée de la Vue Lions, Madame Marie- Françoise Ray, Vice-Présidente de l’Association RETINOSTOP sera présente tout au long de la journée sur le stand de récupération des lunettes de Saôcouna.

RETINOSTOP est une association française créée en 1994 par des parents et amis d’enfants atteints de rétinoblastome et soutenue par les équipes médicales de l’Institut Curie. Le rétinoblastome est un cancer de la rétine qui touche essentiellement le nourrisson et le jeune enfant avant l’âge de 5 ans, un cas pour 15 000 à 20 000 naissances. Un diagnostic précoce de la maladie augmente considérablement les chances de survie et si possible la vision de l’enfant. Les signes cliniques de la maladie sont un reflet pupillaire blanchâtre et (ou) un strabisme persistant.