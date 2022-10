Ce soir l'Open Mike aura lieu au bar Le Niépce !

Noé, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est que l’Open Mike ?

L’Open Mike, c’est des copains du Conservatoire du Grand Chalon qui se retrouvent dans différents bars chalonnais pour jouer de la musique avec toutes les personnes qui rêvent de vivre la scène ! C’est un endroit où l’on discute, on écoute, on rencontre, on chante, on joue de l’instrument !

A quelle fréquence sont programmés les Open Mike à Chalon-sur-Saône ?

C’est un rendez-vous qui se produit toutes les deux semaines sauf durant les vacances ! Vous pouvez être amateurs, confirmés ou professionnels, nous ce qui nous plaît, c’est de partager une scène avec de nouvelles énergies et c’est souvent ce qu’il se passe ; de bien belles rencontres…

Comment sont nés les Open Mike ?

Tout a commencé en octobre 2019 au bar Chez Louis qui nous a fait confiance. Depuis l’an passé, le bar le Niépce nous ouvre ses portes !

Où vous suivre ?

Nous avons une page Instagram qui est openmike_chalon, venez nous rejoindre et vous aurez là toutes les infos nécessaires pour participer en tant qu’artiste et/ou spectateur/spectatrice !

Un message à faire passer ?

Nous sommes une belle équipe de personnes très pressées de vous rencontrer et vous revoir pour certaines et certains ! Que vous souhaitiez jouer d’un instrument, chanter ou venir passer simplement un bon moment, on vous attend ce soir !

SBR - Affiche @fleur.smiley.coeur (à suivre sur instagram)