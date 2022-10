4 000 participants pour le départ de la course ‘La Chalonnaise’

Le photoreportage info-chalon.com

Ils étaient plus de 4 000 à participer à cette grande course pour apporter leur soutien à la cause d’Octobre rose qui vise à la sensibilisation du dépistage du cancer du sein.

Info-chalon remercie tous les participants qui ont accepté d’être pris en photo en décernant quelques mentions spéciales :

Prix du hippie coureur (très rare),

Prix de la lunette qui tue

Prix du sourire

Prix du groupe sympathique

Le prix famille

Le prix de toute la famille déguisée

J.P.B