Découvrez les talents cachés de Jean Paul Manier

Jean Paul Manier expose ses toiles à la Galerie du Châtelet jusqu’à dimanche 23 octobre. Venez rencontrer ce chalonnais d’adoption qui a passé toute sa carrière en tant que Cadre à Saint Gobain.

Également très connu pour son implication dans le monde sportif (foot, rugby, golf), les chalonnais et grands chalonnais seront surpris par l’étendue de son talent. Cet artiste qui avait caché son envie de peindre, également à ses proches, a exécuté une soixantaine de toiles ces deux dernières années. Une production très colorée et vivante réalisée à son retour à Chalon-sur-Saône après 5 ans passés dans le sud de la France, à Cannes très exactement. Pourtant, il y avait bien quelques indices : 1 année effectuée aux Beaux-Arts à Beaune étant jeune, un don hérité de sa mère et une série, il y a quelques années, de tableaux à l’encre de chine et plume bâton.

Un artiste à découvrir, du 17 au 23 octobre, à la Galerie du Châtelet (1 rue du Châtelet - rues piétonnes) à Chalon-sur-Saône.

SBR