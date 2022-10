Le retour d’Octobre rose au lycée Mathias

Ce mardi 18 octobre 2022 a eu lieu Octobre rose au lycée Mathias : les élèves de la future MDL (Maison des lycéens) et l’équipe éducative (Mmes Gibert, Longo et Villard) ont mené, sur la base du volontariat, le projet , d’organiser un événement fédérateur et se sont relayés toute la journée pour vendre des rubans roses et des crêpes roses.

Afin de sensibiliser tout l’établissement à ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, tous les élèves se sont investis pour récolter le plus d’argent possible au profit de l’association « Toujours Femme », qui aide les femmes qui ont ou qui ont eu un cancer du sein : cette mobilisation a été positive puisque près de 700 euros ont été récoltés en une journée.

Les élèves tiennent en outre à remercier le proviseur M.Georges , le Foyer Socio-Educatif , tout le personnel des cuisines et notamment M.Plat, la vie scolaire et les services de l'intendance, qui ont tous permis que ce moment caritatif se passe au mieux .

Toutes les personnes présentes étaient enthousiastes de se mobiliser pour une juste cause et cela montre un bel exemple de la solidarité des jeunes.

Laure Michaudet