Matériel de puériculture, jouets, vêtements enfants, il y avait possibilité de réaliser de bonnes affaires à Châtenoy le Royal ce samedi 15 octobre.

Une totale réussite pour cette bourse au matériel de puériculture, aux jouets et aux vêtements enfants de la naissance à 10 ans organisée par le CCAS, Espace solidarité famille Arc en Ciel.

31 exposants répartis dans la salle Maurice Ravel de la commune avaient répondu à l’appel lancé par les membres du CCAS ; 90% d’entre eux étaient des Châtenoyens et Châtenoyennes venus vendre à très bas prix tout un tas d’affaires qui encombrent armoires, grenier, rangements, souvent stockées par nostalgie ou bien par envie de ne pas jeter. C’est neuf, ce n’est pas abimé, ça peut encore servir, alors on s’installe un samedi à la bourse organisée à Châtenoy dans le but de voir encore toutes ces affaires, que ce soit des jouets, des vêtements, etc… servir à d’autres enfants.

Les agents du CCAS tenaient la buvette et faisaient les crêpes.

La bourse à la puériculture a été visitée ce samedi matin par Vincent Bergeret maire de la commune, Françoise Vaillant conseillère départementale, les élus, Séverine Faussurier du CCAS. Sur la journée, environ 400 visiteurs ont arpenté les allées, certains pour débusquer l’objet, d’autres en simples curieux, c’était un véritable lieu de troc et de solidarité par les prix pratiqués.

C.Cléaux