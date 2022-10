"7287 patients ont déclaré le centre de santé de Chalon-sur-Saône comme médecin traitant" souligne Françoise Vaillant

La conseillère départementale de Chalon 3 a rappelé quelques chiffres qui démontre une fois encore toute l'importance de l'action menée par le département de Saône et Loire à travers ses centres de santé, et celui de Chalon sur Saône tout particulièrement.

Avec ses 7 antennes (Près Saint Jean, Fragnes-La Loyère, Lux, Aubépins mais aussi Simard, Branges et Sagy, rattachés au centre de santé de Chalon sur Saône, l'activité est au beau fixe. Signe évident de l'importance et surtout de la nécessité du dispositif. D'ailleurs les comparaisons entre l'année 2021 et les 7 premiers mois de l'année 2022 viennent corroborer l'attente des chalonnaise auprès du centre de santé

En 2021, le centre de santé avait réalisé 28 259 consultations dont 18,5 % non programmées. Un chiffre qui passé à quasi 30 000 pour cette première partie de l'année 2022. Près de 2000 patients supplémentaires ont été pris en charge au centre de santé de Chalon alors que l'année 2022 est encore loin d'être terminée.

Françoise Vaillant a rappelé au cours de la réunion qui s'est tenue ce jeudi soir à la salle des Zierles de Mellecey qu'en 2021 6626 patients avaient déclaré le centre de Chalon comme médecin traitant. Un chiffre qui est passé à 7287 pour ce début d'année.

A noter que l'exemplarité du dispositif départemental continue de faire des émules. La semaine dernière, Françoise Vaillant et Alain Gaudray ont accueilli une délégation en provenance des Ardennes, soucieuse d'exploiter l'expérience Saône et Loirienne. Et on ne peut que s'en réjouir.

L.G