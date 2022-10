Chalon dans la Rue : Présentation de 4 projets de sortie de résidence (3 projets de Chalon dans la rue) et (1 projet de LaPéniche).

Plus de 100 personnes présentes à la soirée !

C’est un événement très conviviale qui attendait le public pour la soirée du vendredi 21 octobre à partir de 19 heures sur le site de l’Abattoir de 4 projets de sortie de résidence et quelques extraits de spectacles en cours de construction. Une soirée qui se voulait festive où les convives se voyaient proposer gratuitement de la soupe (concoctée par Laure de la société À table grâce aux légumes offerts par la Ferme de Laiveil, du vin bio chaud (offert par la société Biocoop de Châtenoy-le-Royal) mais aussi canapés…

Une soirée qui avait pour thème ‘Le Bruit de la Rue’ qui proposait des rendez-vous avec les compagnies en création ainsi que des extraits de spectacles en cours de construction, lecture, musique, discussion, repas sur canapé et papote artistique...

La soirée commençait avec le discours de bienvenue de Nathalie Cixous, Directrice du Festival Chalon dans la Rue dont voici quelques extraits : « Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici à l’Abattoir où l’on est absolument ravis de vous accueillir et où l’on vous propose à la fois un ancien et un nouveau rythme de rendez-vous, notamment avec des créations. Vous avez sans doute l’habitude de venir ici pour découvrir les sorties de résidence. Et bien au niveau d’octobre les projets ont vocation parfois d’être en tout début d’écriture et justement nous avons eu le plaisir cette semaine d’accueillir 3 compagnies en résidence : GK Collective, la Méandre et Margo Chou ;. La Méandre qui continuera d’ailleurs d’être en résidence la semaine prochaine. Donc on est ravis de vous accueillir ! On poursuivra ensuite cette soirée avec Disco Boulle, une proposition de LaPéniche, Compagnie qui est en résidence à LaPéniche et ensuite on a le plaisir d’accueillir Usse Inné qui vous proposera un impromptu qui s’appelle ‘La Boum’à l’issue du concert de Disco Boulle. Donc voici le programme de cette soirée, on est une nouvelle fois ravis d’être là avec vous et j’en profite pour remercier aussi toute l’équipe du CNAREP, qu’ils sachent que je suis très heureuse de travailler à leurs côtés. Je voulais vous dire aussi que nous pourrons également nous retrouver le samedi 5 novembre à 11 heures sur la Place de l’Hôtel de Ville avec une autre sortie de résidence. Alors n’hésitez pas, il y a aussi du vin chaud, de la soupe car ce soir, c’est un moment convivial. Alors bonne soirée ! ».

S’en suivait :

19h30 : Collectif La Méandre, "Fantôme"

Dernière ligne droite pour ce spectacle créé pour 1000 spectateurs en espace public ! Le collectif a présenté les enjeux d'une grosse forme et révéler les premières images, mélodies de la création.

20h15 : GK Collective

C'est un projet au long cours qui s'annonce avec le GK Collective. Familier des spectacles immersifs et participatifs, ce groupe de recherche théâtrale est venu tricoter sa fiction à Chalon et présenter son projet, devenez, pourquoi pas, les complices de cette nouvelle histoire.

20h45 : Margo Chou, "Liliana Butter Not"

Lecture et mise en musique de "Liliana Butter Not", une seule en rue entre guide pratique et confidence. Est-ce que ce texte résonne en vous, révèle des sensations communes ? L'artiste serait curieuse de le savoir.

22h : Disco Boule, noise rock instrumental

Une batterie, deux guitares dans la fosse pour une dose de rock brut, de noise spontanée et

le public a découvert en avant-première, la musique noise de ce groupe, en résidence à LaPéniche, salle de musiques actuelles.

Usse Inné qui a proposé un impromptu qui s’appelle ‘La Boum’

Lors de cet événement, on notait la présence d’Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-Présidente du Grand Chalon en charge de la culture.

