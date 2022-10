La Miss Bourgogne Lara Lebretton de retour à Givry

En effet, Lara Lebretton aussi est une reine, de beauté certes, mais elle aura tout loisir de faire de Givry la nouvelle capitale ducale puis du pays, et de l'étage de la Porte de l'Horloge, où se réunit le conseil municipal, sa salle du trône.

Celle qui a remporté l'élection de Miss Bourgogne 2022 le 9 octobre dernier depuis Autun est revenue dans son bourg natal ce vendredi midi, où elle a été accueillie en petit comité par le maire Sébastien Ragot, qui lui a remis un bouquet et les félicitations au nom de la commune, et par son adjointe Marie-Noëlle Le Carrer.

Cette rencontre a également été l'occasion d'aborder la suite pour Lara et la façon dont les Givrotins, et plus largement le bassin du Grand Chalon, pourront la soutenir d'ici à la cérémonie nationale du 17 décembre, qui se tiendra à Châteauroux et sera retransmise sur TF1.

Belle au-dehors et au-dedans, le profil idéal

Lara partira à Paris pour quatre jours du 17 au 20 novembre avant de s'envoler avec ses camarades vers la Guadeloupe pour un stage de préparation d'une à deux semaines. Là, elle participera à diverses activités, entretiens et séances photos sous le soleil tropical, renforçant la cohésion de groupe mais permettant également au jury de les observer 24 heures sur 24 dans leur comportement social, leur aisance orale et leur à-propos, et leur démarche scénique, mais aussi de les juger sur leur culture générale.

Nul doute que Lara a tout cela. Formée au Givry Starlett Club, qu'elle ne remerciera jamais assez du soutien et qui l'a préparée mentalement en lui « donnant les armes » pour être au contact du public, travailler en équipe et se battre pour la première place (faut-il une fois de plus rappeler la victoire du GSC aux Pays-Bas cet été !), elle sait garder une certaine timidité et un naturel qui se marient bien avec une certaine distinction. De quoi justement se distinguer de sa trentaine de concurrentes.

Car c'est alors seulement au moment où les quinze les plus méritantes, présélectionnées par le jury, seront annoncées en direct que l'on pourra voter pour de bon pour Lara, en croisant ensuite les doigts fatigués par l'envoi en masse de SMS, pour qu'elle se classe au moins parmi les cinq finalistes. Mais c'est encore loin, et Lara ne va pas rester à se tourner les pouces !

Comment lui témoigner votre soutien ?

Elle enchaîne ainsi depuis plusieurs jours les évènements afin de rencontrer le public. Si le Sénat, où elle sera présente le 26 octobre, est un peu loin pour beaucoup de gens, on pourra en principe la rencontrer à 11h30 au Salon du Livre de ce dimanche, au conseil municipal (ouvert à tous) de lundi un peu après 20h30, puis éventuellement à l'occasion du 11 novembre, voire le 6 à la Halle Ronde si cela est confirmé.

Pour la suivre sur Internet et mettre ses photos en fond d'écran (un support promotionnel comme un autre, après tout) : Facebook et Instagram. Si vous n'êtes pas très réseaux sociaux, pas de souci, Info-Chalon a sélectionné pour vous les meilleures, à retrouver plus bas.