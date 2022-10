« Des problèmes de thyroïde qui ont eu une incidence sur son humeur »

Ce lundi 24 octobre, cette femme, placée sous contrôle judiciaire depuis le 25 juillet (après les derniers faits, le 21 juillet), doit être jugée mais ne le sera pas : l’expertise psychiatrique ordonnée n’est pas faite. On a déjà parlé de la carence d’experts psychiatres, on en parlera souvent, visiblement. Carence d’expertise, donc, et pourtant tout le monde estime qu’il est important qu’elle ait lieu.

En effet, le cadre du contrôle judiciaire interdisait à madame tout contact avec son conjoint, ainsi que de paraître au domicile conjugal. Cette mesure a été levée le 10 octobre, soit il y a quinze jours, et monsieur est dans la salle. Il est venu avec elle, dit au tribunal qu’il ne constituera pas partie civile, et pour cause : « Madame souffre de problèmes de thyroïde qui ont eu une incidence sur son humeur au moment des faits », explique maître Reynaud.

Le tribunal renvoie donc le jugement, doit attendre qu’on lui donne une date. Madame ne se sent pas bien, on la fait s'asseoir. Drôle d’épreuve que de devoir aller au bout de la procédure, donc de passer en jugement, quand bien même elle pourrait être dispensée de peine, voire relaxée. Son anxieuse attente est prolongée de 6 semaines, en espérant que l’expert fasse diligence. Le contrôle judiciaire se poursuit.

FSA