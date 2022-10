Fermeture de la RCEA entre Perrecy-les-Forges et Paray-le-Monial

Les travaux sur la RN70 au droit des communes de Palinges et St-Vincent Bragny se poursuivent. Ils s’étendent sur une longueur de près de 4,5 km pour une durée de 2 ans. Les travaux sont confiés au groupement solidaire ROGER MARTIN/BERTHOLD.

Afin de permettre la démolition/reconstruction du pont sur la RN70 au niveau du lieu-dit « Les Cantons » sur la commune de Palinges, la RCEA RN70 sera fermée à deux reprises.

La première coupure qui permettra la démolition de l’ouvrage existant aura lieu pour 72 heures consécutives du lundi 7 novembre 8h00 jusqu’au jeudi 10 novembre à 8h00.

La coupure de la RN70 sera effective entre l’échangeur n°17 (RN70/RD60) à hauteur de Perrecy-les-Forges (échangeur dit de Bonin-Bonnot) et l’échangeur n°21 RN70/RN79 à hauteur de Paray. Pour limiter la gêne à l'usager et réduire le nombre de fermeture, divers travaux seront également réalisés durant cette coupure notamment des traversées hydrauliques sous la chaussée, et la mise en place des séparateurs de voies pour sécuriser la suite du chantier.

La seconde coupure permettant la pose des poutrelles du nouvel ouvrage interviendra au début du printemps 2023.

Déviation du sens Paray-Montceau :

Depuis la bifurcation RN79/RN70 à Paray-le-Monial, une déviation sera mise en place à l’attention des usagers par la RN79 en direction de Mâcon, puis par l’A6 en direction de Chalon-sur-Saône

Une fermeture physique par barrière sera mise en place dans le sens Paray-Montceau au PR 4+000 de la RN70.

Plusieurs bretelles et accès seront fermés :

• bretelle n° 2 de l’échangeur n°21 de Paray (éch. RN70/RN79) : bretelle d’entrée sur la RN70 en direction de Montceau

• bretelle n° 2 de l’échangeur n°20 du RD25 (éch. RN70/RN79) : bretelle d’entrée sur la RN70 en direction de Montceau

Déviation du sens Montceau-Paray :

Sur la RN70 au niveau de l’échangeur de Perrecy-Lès-Forges, une déviation sera mise en place à l’attention des usagers par la RD 60 jusqu’à Gueugnon puis par la RD994 jusqu’à Digoin où les usagers pourront reprendre la direction de Paray par la RN79.

Une fermeture physique par barrière sera mise en place dans le sens Montceau-Paray au PR 22+030 de la RN70.

Plusieurs bretelles et accès seront fermés :

• Bretelle n° 4 de l’échangeur n°17 de Bonin-Bonnot (éch. RN70/RD60) : bretelle d’entrée sur la RN70 en direction de Paray.

• Bretelle n° 4 de l’échangeur n°18 de Genlelard (éch. RN70/RD985) : bretelle d’entrée sur la RN70 en direction de Paray.

• Bretelle n° 4 de l’échangeur n°19 de Palinges (éch. RN70/RD92) : bretelle d’entrée sur la RN70 en direction de Montceau.