Alerte à la grippe aviaire... Des communes de Saône-et-Loire sous surveillance, en Bresse

Un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé dans un élevage de volailles sur la commune d’Illiat, dans le département de l’Ain, à 7 km de la Saône-et-Loire.



Pour éviter tout risque de diffusion du virus à d’autres élevages, un arrêté préfectoral met en place des zones réglementées autour de l’élevage dans un rayon de 3 km (zone de protection ZP), 10 km (zone de surveillance ZS) et 20 km (zone réglementée supplémentaire ZRS)



En Saône-et-Loire :



Aucune commune n’est dans le rayon de 3 km.



Les communes concernées par la zone de 10 km (ZS) sont : Chaintré, Chânes, Crêche-sur-Saône, La Chapelle de Guinchay, Romanèche Thorins, Saint Symphorien d’Ancelles, Varennes-les-Mâcon, Vinzelles



Les communes concernées par la zone de 20 km (ZRS) sont, outre les communes citées précédemment : Bussières, Charnay-les-Mâcon, Chasselas, Chevagny-les-Chevrières, Davayé, Fuissé, Hurigny, La Roche Vineuse, Laizé, Leynes, Mâcon, Prissé, Pruzilly, Saint Amour Bellevue, Saint Martin Belle Roche, Saint Véran, Sancé, Serrières, Solutré Pouilly, Vergisson .



Dans ces communes, tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques :

- Tous les détenteurs professionnels de volailles sont recensés ;

- Toutes les volailles, y compris les volailles de basses-cours, ainsi que tout autre oiseau captif doivent être mis à l’abri ;

- Une surveillance renforcée sur les volailles avec réalisation d’autocontrôles est rendue obligatoire dans toutes les exploitations de plus de 250 volailles.



En zone de surveillance (ZS) :

- Les rassemblements d’oiseaux sont interdits ;

- Les mises en place sont interdites ;

- Les sortie d’oiseaux sont interdites, sauf dérogation accordée par la DDPP.



En zone réglementée supplémentaire (ZRS) :

- Aucune volaille vivante et aucun oiseau captif ne doit sortir des exploitations sans que le statut de l’élevage ait été vérifié par autocontrôle dans les 48 heures précédant le mouvement ;

- Les mouvements de personnes, d’animaux domestiques, de véhicules au sein des exploitations doivent être limités au strict nécessaire.



Ces mesures sont en vigueur, en l’absence de nouveau cas de maladie animale sur ces secteurs géographiques jusqu’au 18 novembre 2022 .



D’une manière générale, et afin de limiter la diffusion du virus, qui peut avoir d’importantes conséquences économiques, il est rappelé à l’ensemble des professionnels de la filière volaille et aux particuliers de respecter strictement les mesures de biosécurité (notamment la mise à l’abri), et de rester extrêmement vigilants, de surveiller quotidiennement les oiseaux et, le cas échéant, signaler sans délai à un vétérinaire tout comportement anormal ou tout signe de maladie de ces derniers (cf. plaquette d’information : Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter contre l'influenza aviaire dans les basses cours).



La surveillance de la mortalité de l’avifaune sauvage est également renforcée.

La découverte d’oiseaux sauvages morts doit faire l’objet d’une déclaration auprès du réseau de surveillance SAGIR (permanence téléphonique au 06 20 78 80 18 ou 06 20 78 94 77).



Pour rappel, ce virus n’est pas transmissible à l’homme, ni par contact avec les oiseaux, ni par consommation de viande de volailles ou d’œufs.



Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire (DDPP - service SQA) :



Cité administrative

24, Boulevard Henri Dunant

BP 22017

71020 Mâcon Cedex 9

03 85 22 57 00

[email protected]