« Atelier Bijou Créatif » : Vos Artisans bijoutiers joailliers chalonnais

L’union de l’artisanat, des pierres naturelles et de l'histoire riche de notre région.

Artisan d'Art, nous concevons des bijoux uniques en Or ou Argent, avec ou sans pierres naturelles ; telles que les alliances, médailles de baptême, chevalières homme et bien d’autres bijoux à votre image.

De fabrication artisanale française, nos collections sont axées sur l'histoire, la région (Emaux Bressans) et les tendances du moment.

Venez nous consulter pour créer, réaliser le cadeau de Noël tant rêvé. Notre savoir-faire à votre service !

Notre particularité ? Recyclage de votre Or, un service de réparations, de transformations, d’enfilages et un grand choix de pierres naturelles.

Audrey vous conseille dans le design du bijou de vos rêves en Or 750/000 (bagues, pendentifs...) ; Laëtitia crée un large choix de bijoux uniques, tendances et harmonieuses pour enfant, femme, homme en Argent 925/000 et pierres naturelles telles queboucles d'oreilles, colliers, bracelets... (image d'archive)

Avec l’Atelier bijou créatif, les bijoux vous vont si bien !

Atelier Bijou Créatif, 32 Rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, ouvert du mardi au samedi 10h-12h30 et 14h-19h

instagram.com/atelierbijoucreatif bijoucreatif.wixsite.com/atelier

(publi-information)