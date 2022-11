« Place des Sneakers », le magasin chic et tendance qui habille toute la famille

La boutique branchée de Chalon-sur-Saône !

La boutique branchée, Place des Sneakers située 17 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône, gérée par Jérôme Dupuit, propriétaire du magasin, reste un lieu incontournable pour habiller toute la famille, des jeunes hommes aux jeunes femmes avec des articles mode. Dans ce magasin à l’ambiance très feutrée, sa collection automne / hiver est à découvrir de toute urgence !

Si la Sneakers désigne une chaussure de sport détournée à l’usage quotidien de la ville, pas de terrain de sport, juste la rue de tous les jours, Adidas, NB, Vans, Asics, Doc Martens, Faguo, Schmoove, HUF, Nudie Jeans, Rains, Selected et bien d’autres ... autant de marques vous attendent dans cet espace dédié à la basket tendance et aux vêtements sports chics, pour petits et grands... Bienvenue dans la Place !

Venez découvrir de nouvelles marques aux nouvelles tendances telles que Beret rose, Steve McQueen…

Jérôme vous accueille du mardi au samedi, de 10h00 a 12h30 et de 14h00 à 19h00 ...

et ouverture non-stop le samedi. Tél 03 85 47 83 95. Attention: le magasin sera ouvert tous les jours de Décembre.

Pour commander vous consultez “Place des Sneakers” sur les réseaux la page Instagram et Facebook du magasin ou directement sur le site en ligne https://place-des-sneakers.fr et profitez des bons plans déstockage sur “place-des-sneakers.fr

Publi-information