Encore une récompense pour Sandrine Collette, le clin d’oeil info-chalon

Déjà passée par Chalon-sur-Saône fin octobre, à la librairie La Mandragore, pour une rencontre-dédicaces, l’écrivaine a, depuis, obtenu le prix Jean Giono 2022 pour son roman ‘On était des loups’ publié chez JC Lattès.

Mardi 15 novembre, les lecteurs chalonnais et grands-chalonnais ont pu bénéficier d’une séance de rattrapage, en venant à la rencontre de cette autrice très appréciée, lors de la 6e édition du Salon du livre qui prend place dans le hall de l’Hôpital William Morey tous les deux ans. Sandrine Collette, installée dans le Morvan, a reçu dans la journée l’annonce des résultats du prix Renaudot des Lycéens et n’a pas hésité à immortaliser ce moment par une photo prise sur le parking de l’hôpital et que l’on a pu voir sur le Facebook de l’écrivaine.

SBR