Dimanche 11 décembre, Portes ouvertes à la SPA de Gueugnon et tirage au sort de la fameuse tombola en présence de la marraine du refuge : Valérie Perrin

Toute l’équipe du refuge se met sur son 31 pour vous accueillir parmi leurs chers protégés. Bon, façon de parler, ils ne seront déguisés ni en père Noël, ni en rennes, ni même en lutins.

Mais ils ont préparé pour vous des animations pour que cette journée soit festive.

Au programme : vente de créations artisanales et de friandises réalisées par les bénévoles (trop chouette !). Buvette et petite restauration (trop cool) et enfin, à l’issue de la journée, tirage au sort de la Tombola en ligne, dont Valérie Perrin offre le lot de rêve (découvrez-le en cliquant ici).

Et l’heureux gagnant est… Info-Chalon vous dira tout promis !

N’oubliez pas de venir saluer les chiens et les chats, c’est leur Noël à eux ce jour-là. Peut-être l’un d’entre eux viendra-t-il agrandir votre famille ? Qui sait ?

Par Nathalie DUNAND

