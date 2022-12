Ce vendredi 2 décembre, les enfants de l’école élémentaire de Crissey ont couru pour le téléthon !

Ce vendredi après midi, c’est plus de 160 élèves qui ont couru, en relais et par équipe, au sein du petit parc près du lavoir de la commune de Crissey.

« C’est la deuxième édition, la première avait eu lieu en 2019, nous n’avions pas pu la renouveler avant cette année à cause des restrictions sanitaires » a confié Karine Lebrun, enseignante du dispositif ULIS de l’école.

C’est donc à 13h45 que les préparatifs ont commencé avec la présence remarquable d’une vingtaine de parents qui sont venus pour accompagner. Certains ne travaillant pas le vendredi après-midi ou d’autres avaient posé leur journée à l’image de Yannick, grutier, papa de Charlotte, scolarisée à Crissey.



On peut souligner l’organisation impeccable de l’équipe éducative qui avait donc formé quinze équipes d’une dizaine de coureurs :

« Toutes les équipes sont mixées, il y a des enfants de toutes les classes d’âges afin que ce soit le plus équilibré possible » a confié une enseignante.

Le parcours prévu était de 200 mètres, tous les élèves de l’équipe devaient donc en parcourir un maximum, en relais.

Chaque équipe avait au moins deux adultes pour superviser, ils devaient comptabiliser le nombre de tours effectués par les jeunes afin d’établir un score à la fin mais surtout pas de classement : « Aujourd’hui, le but ce n’est pas la compétition mais la solidarité, on n’établira donc pas de podium » a indiqué Thierry Chignard, directeur de l’établissement.

Et cette solidarité, elle était bien présente tout au long de ce bel après-midi sportif. Tous les élèves encourageaient leurs camarades, chacun avait à cœur de courir pour cette belle cause et de se dépasser pour son équipe.

Encore une fois, au sein de l’école de Crissey, nous avons pu assister à un beau moment d’inclusion : les élèves scolarisés au sein du dispositif ULIS TSA* faisaient également partis des différentes équipes. Madame Lebrun, enseignante du dispositif, épaulée par quelques collègues enseignants, a accompagné certains élèves sur le parcours tandis que plus de la moitié des élèves du dispositif ont couru seuls, au même titre que leurs camarades.

« C’est vraiment très émouvant pour moi de voir mon fils intégré et encouragé par ses pairs, c’est un beau moment de solidarité envers le téléthon mais c’est aussi un beau moment de solidarité entre les enfants et en tant que maman, ça fait un bien fou d’assister à cela » a confié une maman d’un jeune garçon scolarisé au sein du dispositif ULIS.

Plusieurs parents étaient également venus pour encourager les enfants et participer à la cagnotte mise à disposition en faveur du téléthon.

C’est après 1h30 de course que Monsieur Chignard a sifflé la fin de cette activité.

Au total, les élèves ont parcourus 188,8 kilomètres ce vendredi après-midi !

Après avoir rejoint l’école et leurs classes respectives, c’est un goûter bien mérité que les élèves ont pu déguster.

C’est Anne Sophie, présidente de « L’Amicale Pierre Feuille Ciseaux » association de parents d’élèves de Crissey qui avaient apporté les pains aux chocolat pour tous les enfants : « L’amicale voulait vous remercier pour cette course et vous dire qu’on est très fiers de vous les enfants » a t’elle ainsi félicité en distribuant le goûter.

C’est une fois de plus un projet pédagogique plus que réussi pour l’équipe enseignante de Crissey avec cette course longue en faveur du téléthon !



Amandine Cerrone.



*ULIS TSA : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire spécialisée Troubles du Spectre Autistiques