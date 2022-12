HIVER - Appel aux dons par l'Unité locale du Chalonnais de la Croix Rouge

Si l'hiver n'est pas encore trop rigoureux, nous accueillons plus de personnes que l'an passé, souvent isolées, lors de nos maraudes du Samu Social.

En plus du lien que l'on maintient, nous leur offrons soupe, café et/ou chocolat, mais aussi couvertures et duvets quand nous en avons.

Nous aimerions pouvoir leur offrir chaussettes, gants, bonnets, parkas et duvets dont nous manquons.

Nous lançons donc un appel à dons, à déposer directement en nos locaux :



13 rue Claude Perry à Chalon

du lundi au vendredi de 9h à 12h.



Nous ne prenons que les dons en bon état.

MERCI pour elles et eux