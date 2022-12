Baroque au féminin

Il y a plus de 400 ans naissait Barbara Strozzi ! Sa personnalité flamboyante et l’inventivité de son style constituent le fil rouge de ce programme, dans lequel Le Concert de l’Hostel Dieu, accompagné de la soprane soliste Heather Newhouse, vous fera découvrir les compositrices italiennes du XVIIe siècle : Caccini, Leonarda et Bembo. Si certaines, comme Isabella Leonarda, ont accès à l’éducation musicale au couvent pour composer, l’Italie est aussi le pays des premières compositrices professionnelles assumées !

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 À 11H - THÉÂTRE PICCOLO

Conservatoir du Grand Chalon - Coréalisation Espace des Arts

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/baroque-au-feminin

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon/ Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Julie Cherki