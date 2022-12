Quand le forgeron de Rully profite du succès de l'émission "le meilleur forgeron"

David Garnier a opéré un virage complet dans son activité professionnelle pour s'installer depuis 2019 en tant que forge d'art-ferronnerie. Et aucun regret à ce jour !

Eh oui, Rully possède bien un forgeron ! L'un des métiers les plus ancestraux connaît un vrai regain d'intérêt et ce n'est pas David Garnier qui viendrait tenir le discours contraire, au regard de son activité. Depuis 2019 dans son garage, rue de la gare à Rully, Lame et Volute, l'entreprise lancé par David, connait une vraie croissance, au point qu'il se doit de refuser des chantiers, faute de temps pour répondre à la demande.

Un étonnant succès lié à l'émission " le meilleur forgeron"

L'émission américaine permet à David d'engranger de jolies rencontres. Une conséquence véritablement inattendue qui permet tous les mois à David d'être sollicité par des personnes désireuses de réaliser leur propre couteau. "4 à 5 par mois" aime à rappeler David Garnier.

Même si 2/3 de l'activité repose sur des interventions chez des particuliers, David Garnier est sollicité également par des musées à l'image de ceux de Bibracte et Alésia, pour la confection de copies d'objets archéologiques comme des fibules, servant d'outils pédagogiques à destination des publics scolaires. Un tiers de son activité est lié aux cours et stages qu'il assure avec des "apprentis" qui viennent de toute la France pour se former aux techniques de la ferronnerie d'art.

Laurent Guillaumé