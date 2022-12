CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - Julien Odoul (RN) tourne le dos à la trêve de Noël et sort la sulfateuse face à Marie-Guite Dufay

"Vous préférez le Togo au Creusot"

Julien Odoul, au nom du groupe du Rassemblement National, a sorti la sulfateuse ce jeudi matin, fustigeant à tout moment le rôle joué par Marie-Guite Dufay, au point de l'accuser ostensiblement d'être responsable de la crise du moment. "Le problème ce n'est pas la tempête mais le capitaine et le cap fâcheux fixé. Vous fixez des priorités qui n'en sont pas pour nos compatriotes, avec une transition écologique punitive et une solidarité tournée vers l'ailleurs".

"Vous ne parlez jamais ni du chômage ni du chauffage, vous préférez le Togo au Creusot" a lancé l'élu Icaunais.

Des propos incisifs et multiples visant tout particulièrement la Présidente de la région au point de l'accuser de tous les maux du moment. Un sens de l'exagération que chacun conviendra, au point de faire sourire l'ensemble des conseilers régionaux.

A entendre l'élu régional, tout n'est finalement que échecs cumulés par la région. Carton rouge sur l'économie, carton rouge sur le social, carton rouge sur les transports... "mais rassurez-vous, il n'y a pas de fatalité à tout ça " a toutefois lancé Julien Odoul, la solution étant celle "de l'alternance".

C'est finalement Jérôme Durain, conseiller régional de la majorité qui aura eu les mots les plus affûtés pour répondre aux agressions verbales du Rassemblement National. "Il faut vous remercier pour la nuance de vos propos, qui resteront dans les annales", avant d'ironiser sur le "repli identitaire icaunais", pour celui qui a demandé le rattachement de son département à l'Ile de France, "personne ne vous oblige à être conseiller régional. Mais on a bien compris la volonté de sécuriser votre rente électorale en alimentant toutes les peurs, mais rassurez-vous on ne vous suivra jamais".

En attendant ce jeudi matin, il ne fallait pas compter sur Julien Odoul pour incarner l'esprit de Noël et la paix entre tous.

L.G