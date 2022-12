Le Grand Soir... Givry mais aussi toute la Bourgogne apporte son soutien à Lara Lebretton

Victime d'un malaise ce samedi, à l'occasion des répétitions, notre Miss a repris ses idées au fil de la journée, pour être opérationnelle ce soir en vue de la soirée diffusée en direct sur TF1. Diane Leyre, actuelle Miss France, passera la main à l'une d'entre elles.

Concrètement comment ça va se passer ce soir ?

Après plusieurs tableaux de présentation avec la diffusion du portrait des trente Miss régionales, les noms des 15 dernières finalistes qui poursuivront l'aventure seront dévoilés. Une liste constituée par les membres de la production, de TF1, de la société Miss France... Les noms des finalistes sont donc déjà dans bien des têtes.

De 15 finalistes, on passera à 5. Ces cinq finalistes seront désignées à 50/50 par le jury de personnalités - Clarisse Agbegnenou, Dominique Besnehard, Arnaud Ducret, l Kendji Girac, Bérengère Krief, Miss France 2013 et Miss Bourgogne Marine Lorphelin et Francis Huster) et par le vote du public, par SMS ou via un numéro audiotel.

Pour sacrer Miss France 2023 lors de la troisième et dernière étape, les téléspectateurs seront de nouveau seuls juges, à 100% !

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR LES MISS CANDIDATES