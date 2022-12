Espace de Rue : une promotion 2022-2023 très internationale !

La présentation de cette nouvelle promotion très internationale a été organisée lundi 19 décembre, à 14h, à l’Espace des Arts et les 7 danseurs qui la composent ont livré une démonstration de leur talent devant une assemblée conquise. Étaient présents pour ce petit temps d’accueil et mot de bienvenue : Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts et une partie de son équipe, Cécile Gacon-Camoz représentant le Conservatoire du Grand Chalon, Raphaël Desmurs, Directeur Adjoint Cohésion Sociale Vie Scolaire, Responsable Ressources, Vie Scolaire, Vie des Quartiers et Jeunesse, Jérémy Pirello, notamment intervenant-référent chargé de développement et contenu pour la Formation Professionnelle de danseur/interprète « Espace de Rue » et Rachid Kassi.

À cause de complications administratives pour venir sur le territoire français, il y a quelques semaines seulement que les danseurs de cette nouvelle promotion ont pu être réunis. Cependant, les projets vont déjà bon train ; le groupe a participé à une masterclass début décembre et il effectue cette semaine un travail avec un chorégraphe. Ainsi : Victor, 18 ans, de Chalon-sur-Saône, qui vient du Conservatoire du Grand Chalon ; Redouane, 28 ans, de Casablanca, formé au Break et au contemporain ; Ibrahima, 28 ans, de Saint-Louis au Sénégal qui embrasse différents styles de danse dont le popping ; le B-boy Hamza de Khourigba au Maroc ; Patrice, 25 ans, de Calavi au Bénin, formé au break et à la danse traditionnelle africaine ; Jocelyn, 19 ans, de Saint-Léger, qui pratique la danse depuis 9 ans dont 4 au Conservatoire du Grand Chalon ; et Charlie de Chalon-sur-Saône qui puise son inspiration dans de nombreux styles de danse, composent cette promotion qui promet de beaux moments dansés que le public chalonnais et grand chalonnais sera fier de soutenir.

Dans sa prise de parole, Nicolas Royer, qui a souhaité la bienvenue à cette nouvelle promotion, n’a pas manqué de saluer la belle insertion professionnelle des danseurs de la 1re promotion de cette formation professionnalisante en danse hip-hop. Jérémy Pirello, quant à lui, est revenu sur le contenu de cette formation de danseur-interprète de 1200 heures pour l’année, comprenant certes des cours hip-hop, mais aussi des cours en danse contemporaine, classique, du théâtre, de la formation musicale… De plus, des ateliers avec une Compagnie ou encadrés par un artiste sont mis en place tout au long du cycle de formation. Celui qui est également professeur de danse Hip-Hop au Conservatoire du Grand Chalon et chorégraphe pour le Cie TsN, a souhaité ensuite adresser un petit clin d'œil à son ami et complice de toujours Rachid Kassi, personnalité de la scène hip-hop depuis les années 80.

C’est d’ailleurs ce dernier qui a pris la parole pour remercier vivement le Conservatoire du Grand Chalon, l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône et souligné que cette formation demandait un réel investissement et travail, et que les projets y étaient nombreux. « C’est une formation très complète - la seule si complète en France », a-t-il déclaré, « c’est aussi une famille, c’est la danse qui les lie ». Rachid Kassi a également remercié tous les partenariats associés et collaborations à cette formation professionnalisante dont fait partie également le Service Jeunesse de la ville avec un module ‘Présentation CV’ et ‘Préparation à l’entretien’, mis en place en direction de ses danseurs. « Merci à Nicolas Royer de nous faire confiance », a-t-il poursuivi, notamment concernant la mise à disposition d’Espace de Rue, lieu dédié aux cultures urbaines ; dénotant d’un vrai succès, « 200 personnes visitent la salle chaque semaine ».

SBR - 1re photo : crédit photo Jérémy Pirello - Photos présentation du 19/12 : Info-Chalon